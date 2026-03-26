Hubertz räumt Mitverantwortung des Bundes an Unzufriedenheit ein
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Hubertz räumt Mitverantwortung des Bundes an Unzufriedenheit ein

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Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat eine Mitverantwortung der Bundespolitik an der Unzufriedenheit im Land eingeräumt. „Wir tragen alle in der Bundespolitik eine Verantwortung dafür, wenn die Menschen das Gefühl haben: Ich kann mir das Leben nicht mehr leisten“, sagte die SPD-Politikerin den Sendern RTL und ntv am Donnerstag. Wohnen spiele dabei eine Rolle. „Natürlich ist da auch ein Anteil mit zu sehen.“

Verena Hubertz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Einen direkten Zusammenhang mit verlorenen Wahlen etwa in Rheinland-Pfalz oder anderen Ländern stellte sie jedoch nicht her. „So weit mag ich jetzt nicht gehen“, sagte die Ministerin.

Die SPD wolle nun gegensteuern, so Hubertz. „Die Menschen machen sich Sorgen im Land und Wohnen ist definitiv eine der zentralen Fragen unserer Zeit“, sagte sie. „Und natürlich tragen wir dazu bei, dass es jetzt auch wieder besser werden muss.“

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