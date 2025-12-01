Newsletter
Montag, Dezember 1, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Hubertz will Deutschlandfonds für Wohnungsbau nutzen

Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) dringt auf eine gezielte Entlastung des Wohnungsbaus durch den geplanten Deutschlandfonds.

Hubertz Will Deutschlandfonds Für Wohnungsbau Nutzen
Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Der Deutschlandfonds, der derzeit im Wirtschafts- und Finanzministerium unter Beteiligung meines Hauses erarbeitet wird, kann ein Instrument sein, um Finanzierungen im Wohnungsbau zu erleichtern und privates Kapital zu mobilisieren”, sagte Hubertz dem “Handelsblatt” (Dienstagsausgabe). Man prüfe insbesondere, “wie der Bund Finanzierungsrisiken gezielt reduziert und so privates Kapital für Projekte mobilisiert, die heute an hohen Finanzierungskosten scheitern”, erklärte die Ministerin.

Hubertz will damit einen Teil des Fonds gezielt für die Bau- und Immobilienwirtschaft nutzbar machen. Die schwarz-rote Koalition hatte sich Mitte November grundsätzlich auf das neue Finanzierungsinstrument geeinigt, das als “Andockstelle für privates Kapital” dienen soll. Unter dem Dach des Fonds sollen mehrere im Koalitionsvertrag vereinbarte Finanzierungsinstrumente gebündelt werden.

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD verabredet, dass ein “Investitionsfonds für den Wohnungsbau” aufgelegt werden soll, im “Zusammenspiel von öffentlichen Garantien (zum Beispiel der KfW) und privatem Kapital”. Auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften seien durch eigenkapitalentlastende Maßnahmen zu unterstützen. So soll der Bund durch Garantien die Finanzierungskosten so senken, “dass gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft in großer Zahl Wohnungen in angespannten Wohnungsmärkten für unter 15 Euro pro Quadratmeter entstehen können”.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

