Hubertz will trotz Mutterschutz an Rentenabstimmung teilnehmen

Bundesbauministerin Verena Hubertz will ihren Mutterschutz unterbrechen, um für das Rentenpaket zu stimmen. Das sagte der Ministeriumssprecher der SPD-Politikerin dem “Focus”. “Frau Hubertz nimmt voraussichtlich an der Abstimmung teil”, hieß es. Eigentlich ist die Sozialdemokratin vergangene Woche in die Babypause gegangen.

Die schwarz-rote Koalition will am Freitag über das umstrittene Rentenpaket abstimmen. Die Zwölf-Stimmen-Mehrheit wackelt, weil die Junge Gruppe der Union das Gesetz inhaltlich ablehnt. Deswegen sollen in der Union und in der SPD möglichst alle Abgeordneten vollzählig sein.