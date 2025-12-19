Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hubig will Vorbereitung von Terrorfahrten strafrechtlich verfolgen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Vor der Bundestagsbefassung an diesem Freitag mit Strafrechtsanpassungen zur Terrorbekämpfung hat Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) die Pläne von Union und SPD verteidigt.

Hubig Will Vorbereitung Von Terrorfahrten Strafrechtlich VerfolgenTatort nach Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es geht uns zum einen um terroristische Bedrohungen”, sagte Hubig der “Rheinischen Post” (Freitagausgabe). “In den letzten Jahren haben terroristisch motivierte Täter in mehreren Fällen Alltagsgegenstände für ihre Taten benutzt – Kraftfahrzeuge zum Beispiel oder Messer”

Schon die Vorbereitung einer solchen Tat oder ihre Androhung sollen künftig strafrechtlich verfolgt werden können. “Die Amokfahrt von Magdeburg und der Anschlag auf den Breitscheidplatz haben auf schreckliche Weise vor Augen geführt: Gerade Autos können – wenn sie als Waffe benutzt werden – verheerende Wirkung haben”, erklärte Hubig.

“Wir wollen außerdem die Strafen für Spionagetätigkeit erhöhen. Und wir wollen Terrorismusfinanzierung und die Einreise ausländischer terroristischer Kämpfer konsequent ahnden”, fügte die Bundesjustizministerin hinzu. “All das sind punktuelle Anpassungen im Strafrecht, die unseren Rechtsstaat wappnen gegen neue Bedrohungen”, so Hubig.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium München

Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte

0
Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Vermischtes

SPD-Generalsekretär schlägt soziale Staffelung für Rente vor

0
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat in der Debatte um die...
Landkreis Augsburg

AVV Augsburg ehrt LieblingsbusfahrerInnen 2025

0
Die diesjährigen Nominierungen beim bundesweiten Wettbewerb „lieblingsbusfahrerIn.de“ zeigen deutlich:...

Neueste Artikel