Hubig zuversichtlich: Rentenstreit noch vor Weihnachten geklärt

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geht davon aus, dass der Rentenstreit der Bundesregierung, wie vom Bundeskanzler in Aussicht gestellt, bis zur Weihnachtspause abgeräumt wird.

“Wenn der Bundeskanzler das verspricht, dann bin ich guter Hoffnung, dass das auch klappt”, sagte Hubig den Sendern RTL und ntv. “Alle arbeiten im Hintergrund daran, dass es eine Lösung gibt. Das sind die drängenden Fragen.”

“Dass die Jungen da manchmal andere Ansichten haben als die Älteren und dass es unterschiedliche Perspektiven auf das Thema gibt, das ist völlig klar”, so die SPD-Politikerin weiter. “Wichtig ist am Ende, dass wir eine Lösung finden. Und davon bin ich überzeugt, dass das gelingen wird.”