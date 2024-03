Hubschrauberübungen der Bundeswehr im Lechfeld stehen an

Im Zeitraum vom 18. bis 28. März 2024 wird am Standortübungsplatz Lechfeld und vom NATO Flugplatz Lechfeld Flugbetrieb mit Hubschraubern durchgeführt.

Der Anfang des Jahres geplante Übungsflugbetrieb der italienischen Tornados wird derzeit im ersten Halbjahr nicht durchgeführt.

Aufgrund der besonderen Ausbildungs- und Übungserfordernisse, wie beispielsweise Anflug- und Landetraining bei Dunkelheit, ist in beiden Wochen jeweils von Montag bis Donnerstag mit Nachtflugbetrieb bis 23:00 Uhr zu rechnen.

Die darüber hinaus bekannten Flugbetriebszeiten ändern sich nicht. Am Freitag sowie am Wochenende finden keine Flugbewegungen statt.

Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden.