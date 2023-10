Hühner gerissen, Frau gebissen – Markt Dinkelscherben nimmt dem Halter streunende Hunde weg

Am Mittwoch hat der Markt Dinkelscherben in Zusammenarbeit mit der Polizei fünf Labradore (3 Welpen und 2 erwachsene Hunde) von einem Diensthundeführer und einem Tierheim fortgebracht. Die Hunde haben in der Vergangenheit Schäden verursacht.

In den letzten Monaten gab es mehrere Einsätze, weil die Hunde ihres 39-jährigen Besitzers mehrfach ausgebüxt sind. Sie haben unter anderem Hühner gerissen und zuletzt eine 44-jährige Frau angegriffen. Die Bevölkerung war bereits durch die Hunde verängstigt.

Eine Mitteilung der Marktverwaltung von Dinkelscherben, in der ein Bußgeld in vierstelliger Höhe an den Hundebesitzer angedroht wurde, falls seine Hunde erneut unbeaufsichtigt durch die Stadt laufen, blieb erfolglos. Die Polizei erhielt mehrere Berichte über frei laufende Hunde. Daraufhin hat der Markt Dinkelscherben heute fünf Hunde entfernt und vorübergehend in einem Tierheim untergebracht.

Der Besitzer muss nun belegen, dass er ausreichend zuverlässig ist, um erneutes unkontrolliertes Herumlaufen der Hunde zu verhindern. Die Zukunft der Hunde hängt nun vom Besitzer ab.

Der Mann kooperierte beim Verladen der fünf Hunde, welche ohne Stress und in das Tierheimfahrzeug verbracht wurden.

Die Hunde wurden als nicht aggressiv, jedoch unerzogen beschrieben.