Huisheim/Gosheim | Frau stürzt fast in Kanal ohne Deckel

Am frühen Sonntagmorgen (16.04.2023) gegen 04.00 Uhr ging eine 25-Jährige zu Fuß zusammen mit ihrem Freund von einer Feier entlang der Jurastraße nach Hause.

Plötzlich trat die junge Frau bei völliger Dunkelheit in einen geöffneten Kanaldeckel und konnte sich gerade noch mit den Händen abfangen, um zu verhindern, komplett in den Kanal zu fallen. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter den Kanaldeckel vom Schacht genommen.

Im weiteren Verlauf der Jurastraße konnte ein weiterer geöffneter Kanal festgestellt werden. Die 25-Jährige verletzte sich an der linken Hand und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen der Tat.

Diese werden gebeten sich bei der PI Donauwörth unter 0906/70667-11 zu melden.

