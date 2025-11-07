Newsletter
Freitag, November 7, 2025
13.4 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Hunderte Flüge in den USA wegen “Government Shutdown” gestrichen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In den USA sind am Freitag Hunderte Flüge gestrichen worden, nachdem die Fluggesellschaften aufgrund des Regierungsstillstands angewiesen wurden, den Flugverkehr zu reduzieren.

Hunderte Flüge In Den Usa Wegen &Quot;Government Shutdown&Quot; GestrichenFlugzeuge am Flughafen Newark bei New York, via dts Nachrichtenagentur

Damit soll unter anderem das Arbeitspensum der Fluglotsen verringert werden. Viele von ihnen hatten sich zuvor entweder krank gemeldet oder Nebenjobs angenommen, weil sie während des Regierungsstillstands nicht bezahlt werden können.

Am Freitag waren Inlandsflüge an 40 der verkehrsreichsten Flughäfen des Landes betroffen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kündigte an, dass die Reduzierungen bis Ende nächster Woche weiter zunehmen könnten. Mehrere größere US-Fluggesellschaften versicherten ihren Kunden, dass sie für die gestrichenen Flüge eine vollständige Rückerstattung erhalten werden.

Der aktuelle Shutdown, der nun schon 38 Tage andauert, ist der längste, der jemals verzeichnet wurde. Hintergrund ist ein andauernder Haushaltsstreit, der mangels einer Einigung das Budget der Bundesbehörden stark einschränkt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Über 400 Stellen bei Kuka in Augsburg vor dem Aus – Sorge um Traditionsstandort

0
Beim Augsburger Roboterhersteller Kuka spitzt sich die Lage zu:...
Augsburg Stadt

Eilmeldung: Vollsperrung der A8 bei Augsburg nach Unfall

0
Am Mittwochmorgen, 5. November, kam es auf der A8...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 06.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Augsburg | Erneuter Brand im maroden Parkhaus am Hotelturm

0
Am Donnerstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg gemeinsam mit der...
Vermischtes

Verschollene Habsburg-Juwelen in Kanada wieder aufgetaucht

0
Ein seit 100 Jahren verschollener Schatz der österreichischen Kaiserfamilie...

Neueste Artikel