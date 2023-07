Hunderttausende Balkonkraftwerke müssen wahrscheinlich vom Netz

Die Bundesnetzagentur hat laut stern-Informationen einen chinesischen Wechselrichter-Anbieter aufgefordert, seine Endkunden zu informieren, dass sie ihre Balkonkraftwerke vorrübergehend vom Netz nehmen müssen.

#In Deutschland könnte das laut Fachleuten Hunderttausende Geräte betreffen. Die überprüften Wechselrichter von Ningbo Deye Technology sind technisch unzureichend und halten in Sicherheitsfragen nicht das, was ihr TÜV-Zertifikat verspricht. Es fehlt bei verschiedenen Modellen ein wichtiges Sicherheits-Relais.

Die Bundesnetzagentur geht aktuell Hinweisen auf nichtkonforme Produkte unterschiedlicher Gerätetypen der Firma Deye und anderer Hersteller nach. Aufgefallen war das fehlende Teil unter anderem dem Balkonkraftwerk-Hersteller Laudeley Betriebstechnik.