Hunderttausende protestieren in Warschau gegen PiS-Regierung

Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen haben sich am Sonntag in Warschau Hunderttausende Menschen an einer Demonstration gegen die Regierung beteiligt. Insgesamt habe es rund eine Million Teilnehmer gegeben, teilte die Warschauer Stadtverwaltung mit. Zu der Demonstration aufgerufen hatte die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO).

Wahlplakate für Parlamentswahl in Polen am 15. Oktober 2023, über dts Nachrichtenagentur

In Polen werden am 15. Oktober die Mitglieder des Sejm und des Senats der polnischen Nationalversammlung neu gewählt. In den jüngsten Umfragen liegt die Regierungspartei PiS weiterhin vorn, ihr Vorsprung ist allerdings deutlich kleiner als bei der letzten Wahl im Jahr 2019. Die KO von Donald Tusk sehen die Meinungsforscher derzeit auf dem zweiten Platz.