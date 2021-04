Gewinnspiel | Augsburger Panther-Partner IB Geiger² verlost ein besonderes Game Used-Trikot

Anzeige | Diese „Corona-Saison“ war schon etwas besonders für die Augsburger Panther und ihre Partner, wie das Ingineurbüro IB Geiger².

Bevor die Saison zu einem sehr späten Zeitpunkt starten konnte, mussten die Spieler und Trainer auf einen großen Teil ihrer Bezüge verzichten, nur so konnten man ohne Zuschauereinnahmen einen Etat stemmen.

Die Mithilfe der Sponsoren ist in diesen Zeiten für Clubs wie den AEV überlebenswichtig. Einer dieser treuen Partner ist das Augsburger Ingenieurbüro IB Geiger². Schon seit mehreren Jahren gehört das Traditionsbüro zu den großen Förderern im schwäbischen Eishockey. Nicht nur die Panther, sondern auch der Nachwuchs und unterklassige Teams profitierten schon von der Förderung von Dipl.-Ing. (FH), M.Eng. Ulrich Geiger und seinem Team.

Hohe Anspruche seit fast 50 Jahren

Die Loyalität von IB Geiger² dürfen seit fast 50 Jahren auch die zahlreichen Kunden der Beratenden Ingenieure spüren. Hohe Ansprüche an Qualität und Innovation, Kompetenz und Verantwortung, sowie Schutz und Pflege der Lebensgrundlagen stehen seit dieser Zeit im Fokus des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden. So entstanden über die Jahrzehnte zahlreiche enge Partnerschaften, die von gegenseitigem Respekt und Fairness geprägt sind.

Mit diesem Blick sehen Ulrich Geiger und sein Team auch die Zusammenarbeit mit den Augsburger Panthern. „Für uns war es eine Selbstverständlichkeit in dieser schweren Zeit weiter an der Seite unseres AEV zu stehen.“, berichtet der Geschäftsführende Gesellschafter. Höhepunkt der diesjährigen Partnerschaft: Die Profis trugen in einem Spiel ein Sondertrikot.

Der Panther im Mittelpunkt

Beim Design hat man sich bei IB Geiger² mit der Platzierung des eigenen Logos gewollt zurückgehalten, so liefen die Cracks mit einem wahrlich einmaligen Jersey auf. „Wie bei allen unseren Projekten haben wir uns auch hier als Unterstützer gesehen. Im Mittelpunkt stehen für uns immer unsere Partner, hier eben der AEV.“, berichtet Geiger, der noch ein Highlight für die Panther-Fans hat. „Auch wenn wir alle leider die Mannschaft nicht im Stadion unterstützen konnten, ist es eine besondere Spielzeit, allen Eishockeyfans wird sie wohl lange als die Corona-Saison im Gedächtnis bleiben. Wir möchten einem Anhänger deshalb eine besondere Erinnerung schenken“.

Presse Augsburg und die IB Geiger² Beratende Ingenieure GmbH verlosen deshalb ein echtes Unikat, das im Spiel getragene Trikot des AEV-Angreifers Dany Kristo.

Und so können Sie an der Verlosung teilnehmen:

1. Presse Augsburg bei Facebook liken, falls noch nicht geschehen

2. Dazugehörigen Facebook Eintrag liken, kommentieren in welchem Jahr das Ingenieurbüro gegründet wurde (Tipp: den Hinweis finden Sie auf der Seite www.ib-geiger-augsburg.de) und gerne den Post auch teilen. –>Zum Beitrag

3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 30. April 2021, 21 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier.