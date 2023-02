Der FC Augsburg landete mit einem 1:0-Sieg gegen Hoffenheim im Freitagsabendspiel einen Bigpoint im Abstiegskampf. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Jeffrey Gouweleeuw: „Der Sieg gibt richtig Selbstvertrauen! Wir haben uns die drei Punkte heute einfach verdient und es ist ein richtig gutes Gefühl, wieder zu Null gespielt zu haben. In der ersten Halbzeit hatten wir etwas Pech mit dem zurückgenommenen Tor, aber der Treffer in der zweiten Hälfte muss für mich ganz klar zählen. Als Verteidiger hat man solche Zweikämpfe mehrmals im Spiel, das ist einfach kein Foul. Aber am Ende ist das egal, es zählt, dass wir die drei Punkte eingefahren haben in einem Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten.“

Fredrik Jensen: „Das Gefühl nach so einem Freitagabend ist einfach überragend. Für diese Momente spiele ich Fußball. Ich wusste nach dem Tor ehrlich gesagt nicht, ob ich noch dran war oder der Treffer Jeff zugeschrieben wird. Am wichtigsten war aber, dass der Ball überhaupt drin war. Wir waren heute die bessere Mannschaft und auch wenn das Spiel hektisch war, haben wir es gut gemacht. Zu Beginn der Saison waren wir nicht gerade heimstark, wir haben die Winterpause allerdings super genutzt, um dies anzusprechen und zeigen nun, was in uns steckt.“

Ermedin Demirović: „Wir haben es von der ersten Sekunde an gut gemacht und gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollten. Auch nach den nicht gegebenen Toren haben wir immer weiter daran geglaubt und wir hatten auf dem Platz das Gefühl, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir das Tor machen. Wir sind froh, dass dies kurz vor Schluss noch geklappt hat“

Arne Engels: „Das war ein sehr gutes Spiel von uns, wir haben mit Ball einige gute Chancen herausgespielt und defensiv wenig zugelassen. Schade, dass mein Tor nicht zählte, aber am Ende bin ich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich freue mich, wie es für mich persönlich hier läuft. Ich will mich in jedem Training zeigen und muss auch in Zukunft weiter hart arbeiten, damit ich weiterhin viel lerne.“

Enrico Maaßen: „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Es war ein sehr schwieriges Spiel, denn wenn du dich so oft freust und die Tore immer wieder zurückgenommen werden, dann muss man irgendwie bei sich bleiben. Das haben wir geschafft und das Tor am Ende war eine absolute Willensleistung, da gefühlt sechs Spieler den Ball über die Linie drücken wollten – das zeigt einfach den Geist der Mannschaft. Ich bin stolz, dass wir nach dem Spiel in Mainz wieder in die Spur gefunden haben und so eine Leistung abgerufen haben – das dritte Heimspiel hintereinander 1:0 gewonnen und dazu auch noch gegen einen unmittelbaren Konkurrenten Punkte geholt. Jetzt geht es weiter in Berlin mit dem nächsten schwierigen Spiel, doch heute Abend sind wir richtig happy, dass wir gewonnen haben!“

Pellegrino Matarazzo: „Glückwunsch an Augsburg zum Sieg. Wir sind nicht so gut in das Spiel reingekommen, haben dann aber ziemlich schnell Fuß gefasst und ordentliche 20 Minuten in der ersten Halbzeit gespielt. Wir haben uns das Leben aber mit Ballverlusten schwer gemacht und auch die Räume und die Tiefe nicht gesucht. Die zweite Halbzeit hat sich zu einem Kampfspiel entwickelt, leider gehen wir wegen eines Eckball-Gegentors als Verlierer vom Platz. Sehr bitter, aber wir arbeiten weiter und haben jetzt eine lange Woche vor uns, in der wir viel investieren können, um es gegen Dortmund besser zu machen.“