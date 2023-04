„ICH RED MIT.“ | Gesundheitsminister Holetschek spricht in Augsburg mit Bürgerinnen und Bürgern über das Thema Pflege

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek wird am Freitag nächster Woche (28. April) in Augsburg im Rahmen seiner Dialog-Reihe mit dem Titel „ICH RED MIT.“ mit Bürgerinnen und Bürgern über das Thema Pflege sprechen. Es handelt sich um die zweite Veranstaltung, der Auftakt der Reihe war am 15. März in Regensburg.

Holetschek erläuterte am Mittwoch: „Rund 90 Minuten lang werde ich mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Der unmittelbare Austausch mit den Menschen vor Ort ist durch nichts zu ersetzen. Dieser direkte und offene Dialog auf Augenhöhe war mir bereits als Bürgermeister und als Bürgerbeauftragter des Freistaats sehr wichtig.“

Minister Holetschek eröffnet seinen nächsten Bürgerdialog „ICH RED MIT.“ zum Thema „Pflege“ am

Einlass zu der Veranstaltung, die von der Fernsehjournalistin Eva Grünbauer moderiert wird, ist ab 17.30 Uhr. Der Bürgerdialog endet gegen 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Bürgerinnen und Bürger können sich online unter https://www.stmgp-veranstaltungen.de/ anmelden.

Auf die Besucherinnen und Besucher wartet zudem ein informatives Rahmenprogramm mit kompetenten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zum Thema Pflege in Augsburg und der Region. Vor Ort anwesend sein werden unter anderen die Alzheimergesellschaft Augsburg e.V., die Fachstelle für Demenz und Pflege Schwaben, die Fachstellen für pflegende Angehörige in Stadt und Landkreis Augsburg und das Bayerische Landesamt für Pflege.