„Ich sag nur…Sch…Verlierer“ | Augsburger Panther-Legende lässt Münchner Provokation nicht unkommentiert

Die Rivalität zwischen Augsburg und München, lebt auch im Eishockey. Die Fans der Panther und des EHC sind sich nicht unbedingt „grün“. Nach dem AEV-Derbysieg am vergangenen Wochenende trägt dieses Thema neue Früchte.

Nach einem tollen Eishockeyspiel hatten die Augsburger Panther am vergangenen Freitag das Eishockey-Derby mit 5:4 n.V. für sich entschieden. Während die Augsburger Fans friedlich „Münchens wahre Liebe“ besangen, konnte wohl nicht jeder der Gäste mit der Niederlage sportlich umgehen. Panther-Legende Duanne Moeser machte dies heute auf seiner Facebook-Seite öffentlich. Mutmaßlich ein enttäuschter Anhänger der Landeshauptstädter hatte das Kultnummernschild des Dienstwagens des Sportmanagers „verziert“.

„Bayerns größte Schande“ ist auf einem schwarzen Aufkleber über dem Panther-Logo zu sehen, der nun über dem EV klebte. Dies wollte die „ewige Nummer 7“ so nicht stehen lassen. „Ich sag nur…Sch…Verlierer“. Die Rivalität zwischen Augsburg und München lebt. Das nächste Kapitel wird am 21. November geschrieben, wenn der AEV in der Olympia-Eissporthalle antreten muss.