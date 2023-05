„Ich steck dir das Messer in den A….“ – Streit in Zöschingen eskaliert

Gestern (13.05.2023) fuhr eine Polizeistreife gegen 15.00 Uhr zu einer Streitigkeit in der Eichenstraße.

Die Beamten ermittelten vor Ort, dass ein 50-Jähriger kurz zuvor die Straße befuhr, da diese als Umleitungsstrecke wegen einer Baustelle genutzt werden sollte. Dies gefiel einer 52-Jährigen offenbar nicht, die deswegen eine Mülltonne vor das Fahrzeug des 50-Jährigen stellte und ihn so der Weiterfahrt hinderte. Zudem hielt der 54-Jährige Ehemann der 52-Jährigen während des Vorfalls ein Messer in der Hand und ging damit bedrohlich auf den im Fahrzeug sitzenden 50-Jährigen zu. Der 50-Jährige entgegnete dem 54-Jährigen, dass er „ihm das Messer in den Allerwertesten stecken werde“.

Die Polizei ermittelt nun gegen unter anderem wegen Nötigung und Bedrohung.

