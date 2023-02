Der FC Augsburg verlor heute sein Auswärtsspiel in Mainz verdient mit 1:3.

Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Jeffrey Gouweleeuw: „Wir sind von einem Spiel mit vielen Zweikämpfen ausgegangen, so ist es auch gekommen. Aber wenn wir solche Geschenke verteilen, wird es schwierig. An der Niederlage sind wir selbst schuld, weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben. Das war entscheidend für das Spiel. Am Ende haben wir dieses Spiel hergeschenkt.“

Ermedin Demirović: „Heute haben wir als Mannschaft nicht das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen hatten. So kurz nach Spielende kann ich mir selbst nicht erklären, wie es dazu kommen konnte. Das war insgesamt richtig schlecht von uns. Deswegen haben wir verdient verloren, aber wir werden den Kopf hochnehmen. Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir ganz andere Leistungen zeigen können und werden das auch nächste Woche gegen Hoffenheim tun.“

Rafał Gikiewicz: „Ich war nicht gut heute und wir als Mannschaft waren ebenfalls nicht gut. Nach so einem Spiel ist es schwer, Worte zu finden. Mainz war eigentlich immer einen Schritt schneller. Fußball ist ein Fehlerspiel, wir haben heute einfach zu viele Fehler gemacht. Solche Spiele passieren, wir müssen daraus lernen und gegen Hoffenheim wieder punkten.“