Mittwoch, Dezember 17, 2025
Ifo-Geschäftsklimaindex im Dezember gesunken

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Dezember auf 87,6 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Mittwoch mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

