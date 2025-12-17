Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Dezember auf 87,6 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Mittwoch mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
Ifo-Geschäftsklimaindex im Dezember gesunken
