Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ifo-Geschäftsklimaindex im Januar kaum verändert

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Januar bei 87,6 Punkten geblieben, ebenso wie im Vormonat ursprünglich gemeldet. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Montag mit. Die Vormonatswerte werden aber oft später noch korrigiert. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

