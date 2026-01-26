Ifo-Geschäftsklimaindex im Januar kaum verändert

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Januar bei 87,6 Punkten geblieben, ebenso wie im Vormonat ursprünglich gemeldet. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Montag mit. Die Vormonatswerte werden aber oft später noch korrigiert. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

