Montag, November 24, 2025
Politik & Wirtschaft
Ifo-Geschäftsklimaindex im November gesunken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im November auf 88,1 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Montag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

Neueste Artikel