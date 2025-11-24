Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im November auf 88,1 Punkte gesunken. Das teilte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München am Montag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
Ifo-Geschäftsklimaindex im November gesunken
Ostallgäu
Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten
500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburger Panther
Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Augsburg Stadt
Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.
Polizei & Co
13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.