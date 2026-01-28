type here...
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ifo-Institut: Stellenabbau verlangsamt sich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Unternehmen in Deutschland planen seltener, Stellen abzubauen.

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Januar auf 93,4 Punkte, nach 91,9 Punkten im Dezember. “Der Stellenabbau verlangsamt sich, kommt aber noch nicht zum Stillstand”, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, am Mittwoch. “Vor allem in der Industrie bleibt der Arbeitsmarkt unter Druck – eine Trendwende ist noch nicht in Sicht.”

In nahezu allen Bereichen der Industrie werden weiter Stellen abgebaut. Vor allem die Autobranche und Unternehmen im Metallbereich planen mit weniger Mitarbeitern. Auch die Unternehmen im Handel wollen im neuen Jahr mit weniger Beschäftigten auskommen. Im Dienstleistungssektor stieg das Barometer dagegen merklich an. Positive und negative Antworten halten sich derzeit die Waage. Insbesondere Ingenieurbüros und IT-Dienstleister suchen verstärkt nach neuem Personal. Im Baugewerbe hat sich wenig verändert, die Unternehmen planen mit einer gleichbleibenden Mitarbeiterzahl.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf der A8 bei Adelzhausen: Acht Fahrzeuge beteiligt, sechs Verletzte und erheblicher Sachschaden

0
Am Dienstag, dem 27. Januar 2026, ereignete sich auf...

Neueste Artikel