Donnerstag, Dezember 18, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ifo-Institut: Unternehmen setzen Stellenabbau fort

Von DTS Nachrichtenagentur

Die Unternehmen in Deutschland bauen überwiegend Stellen ab und sind bei Neueinstellungen erneut vorsichtiger. Das “Beschäftigungsbarometer”, das das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung für das “Handelsblatt” (Freitagausgabe) erhebt, sank im Dezember auf 91,9 Punkte, nach 92,5 Punkten im November. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020.

Bauarbeiter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Im Jahr 2025 erlebten wir vor allem in der Industrie einen schleichenden Stellenabbau”, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Umfragen des Ifo-Instituts. “Die schwache Konjunktur bremst den Arbeitsmarkt weiter aus.”

In der Industrie setzen der Erhebung zufolge nahezu alle Branchen den Stellenbau fort. Vor allem Bekleidungshersteller wollen Personal einsparen. Auch die Dienstleister und der Handel bleiben bei Neueinstellungen zurückhaltend. Am Bau halten sich positive und negative Erwartungen die Waage – hier planen die Unternehmen mit einem gleichbleibenden Personalstamm. Positiv schauen nur die Tourismusbranche und Unternehmensberatungen in die Zukunft: Sie wollen 2025 mehr Personal einstellen.

