IG Metall Augsburg zufrieden mit ersten Warnstreikwochen

Nach vier Wochen betrieblicher und zentraler Warnstreiks zieht die IG Metall Augsburg eine positive Bilanz ihrer Aktionen.

„Die Beschäftigten stehen hinter unseren Forderungen und haben mit ihrer großen Beteiligung das richtige Signal gesetzt,“ so Michael Leppek, 1. Bevollmächtigter der IG Metall.

Seit dem 2. März 2021 waren insgesamt 24.200 Beschäftigte aus 28 Betrieben in Augsburg und Nordschwaben zu betrieblichen und überbetrieblichen Warnstreiks aufgerufen. Wegen der Pandemielage ging die IG Metall Augsburg neue Wege. So wurden die Beschäftigten größtenteils zu Frühschlussaktionen aufgerufen, d.h. sie verließen vor Schichtende/Arbeitsende ihren Arbeitsplatz. Parallel fanden in allen Betrieben sichtbare Aktionen statt.

In den letzten beiden Wochen hatte die IG Metall Augsburg zu drei großen zentralen Warnstreikkundgebungen in Augsburg, Dillingen und Donauwörth aufgerufen. Während die Beschäftigten der aufgerufenen Betriebe den Arbeitsplatz verließen, kamen Vertrauensleute und Aktive zu Kundgebungen im Autokino-Format zusammen. In Donauwörth kam noch ein Autocorso dazu.

„Sollte es in dem Tarifkonflikt bis Ostern keine Lösung geben, werden wir noch einmal nachlegen,“ so Michael Leppek, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. Aktuell bereite man sich auf eine mögliche Eskalation vor. Dies könnten z.B. 24-stündige Warnstreiks sein, so Leppek weiter.

Über diese Aktionen und die weitere Entwicklung aus Sicht der IG Metall Augsburg wird nach Ostern kurzfristig informiert.