Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

IG Metall: Betriebsrentengesetz verschärft Ungleichheit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die IG Metall kritisiert den Plan der Bundesregierung, im Zuge des “Betriebsrentenstärkungsgesetzes” die Möglichkeit für gesetzlich Rentenversicherte einzuschränken, mit Sonderzahlungen zusätzliche Rentenpunkte zu sammeln. Das soll künftig ausschließlich ab dem vollendeten 50. Lebensjahr möglich sein.

Anstatt die Chance zu nutzen, hier “eine Gerechtigkeitslücke zwischen Pflichtversicherten einerseits und Beamten, Freiberuflern und Selbstständigen andererseits zu schließen, gehen die vom Kabinett geplanten Änderungen in die falsche Richtung”, sagte IG Metall-Sozialvorstand Hans-Jürgen Urban dem “Handelsblatt” (Dienstagsausgabe).

Das sei eine Ungleichbehandlung von gesetzlich Versicherten einerseits und Beamten und Selbstständigen, die nicht gesetzlich versichert seien, andererseits. Denn Letztere dürften ab dem 16. Lebensjahr unbegrenzt Zusatzbeiträge leisten. “Nötig sind einfache und klare Regelungen für alle: transparent für die Versicherten, mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand für die Rentenversicherung und mit Gleichbehandlung von Pflichtversicherten und anderen Berufsgruppen. So könnte Bürokratieabbau klappen”, sagte Urban.

