IG Metall kündigt zentrale Warnstreikkundgebung in Dillingen an

„Wir rufen für Dienstag, 23. März 2021, die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie-Betriebe im Landkreis Dillingen zu einem zentralen Warnstreik auf“, so Michael Leppek, Geschäftsführer der IG Metall Augsburg.

Dann werde auch in Dillingen „öffentlich sichtbar und spürbar, was die Beschäftigten von dem Angebot und den Gegenforderungen der Arbeitgeberseite halten“, so Leppek.

Während die Beschäftigten in mehreren Betrieben im Landkreis am morgigen Dienstag ab 12:00 Uhr zu Frühschlussaktionen aufgerufen sind, versammeln sich Vertrauensleute und Aktive mit etwa 130 Autos auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen. Aufgerufen sind die Beschäftigten der Betriebe BSH Hausgeräte und Röhm in Dillingen sowie SAME Deutz Fahr in Lauingen. Weitere Betriebe werden sich solidarisch beteiligen.

Die zentrale Warnstreikversammlung der Betriebe des Landkreises Dillingen findet am Dienstag, 23. März 2021, von 12:30 bis 14:00 Uhr auf dem Festplatz Donaupark in Dillingen statt.

Bei der Veranstaltung im Autokino-Format kommen betriebliche Kolleginnen und Kollegen sowie die Jugend zu Wort. Hauptrednerin istDaniela Fischer, Tarifkoordinatorin der IG Metall Bezirksleitung Bayern. Musik kommt live von Otto Göttler.

Alle Warnstreikenden und Interessierten können die Veranstaltung per Livestream verfolgen.

Link: https://youtu.be/4cs9ewHYeYE QR-Code:

Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde der bayerischen Metall- und Elektroindustrie im Volumen 4 % mehr Einkommen, Beschäftigungssicherung und eine bessere Perspektive für Auszubildende und Dual Studierende. Das quittieren die Arbeitgeber mit Gegenforderungen.