Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten Kündigungen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die Industriearbeitsplätze in Deutschland. “Noch erhalten einige Mitarbeiter einen goldenen Handschlag in Form von Abfindungen, aber für die Zukunft wird uns mit viel mehr betriebsbedingten Kündigungen gedroht”, sagte sie der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung”.

Ig Metall Rechnet Mit Mehr Betriebsbedingten Kündigungen
Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Man sehe schließlich die Zahlen: “Wir haben Hunderttausende Industriejobs in den letzten fünf Jahren verloren, allein im Automobilbereich 50.000 binnen eines Jahres.” Und er Arbeitsplatzabbau betreffe nicht nur die älteren Beschäftigten: “Ich kann Ihnen zahlreiche Unternehmen nennen, in denen gerade Ingenieure vor die Tür gesetzt werden, die nicht 61 sind, sondern 42. Das ist Wahnsinn”, so Benner in der FAS. Wenn die Negativentwicklung so weitergehe, werde es immer mehr jüngere Leute treffen, für die der Vorruhestand keine Option ist.

Benner kritisiert zudem die Debatte über hohe Krankenstände in Deutschland. Auf die Frage, ob Blaumachen zu den hohen Krankenständen beitrage, sagte sie: “Ich habe den Eindruck, derzeit wird eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben, die den Leuten sagt, sie seien schuld an der schlechten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, und dann wird ihnen gesagt, sie machten dauernd krank, seien faul, arbeiteten zu wenig. Arbeitnehmer werden ständig beschimpft. Das ist unakzeptabel. So kommen wir nicht raus aus der Wirtschaftsmisere.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

