Mittwoch, Dezember 3, 2025
IG Metall stellt sich im Rentenstreit hinter Bas

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Gewerkschaften haben sich im Rentenstreit hinter Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gestellt. “Die Ministerin macht unter schwierigen Umständen einen guten Job und sucht Kompromisse”, sagte die Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, der “Bild” (Mittwochausgabe). “Die Attacken der Arbeitgeber auf den Sozialstaat lösen keine Probleme, sondern sie verunsichern und verunglimpfen die Menschen.”

Ig Metall Stellt Sich Im Rentenstreit Hinter BasBärbel Bas am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Die IG Metall unterstützt das Rentenpaket, das Ende der Woche im Bundestag beschlossen werden soll. “Das Rentenpaket schützt Jung und Alt vor einem Sinkflug der gesetzlichen Alterssicherung”, sagte Benner.

Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke pochte ebenfalls auf die Vereinbarung. “Das Rentenpaket ist Ergebnis einer Einigung der Parteien im Koalitionsvertrag”, sagte er der Zeitung. “Wir erwarten, dass dieses Rentenpaket so verabschiedet wird, wie es verabredet wurde.”

Die geplante Bürgergeld-Reform stößt bei Verdi auf Ablehnung. “Die Ergebnisse der Einigung sieht Verdi außerordentlich kritisch – vor allem, dass den Menschen die Unterkunft gestrichen werden kann und sie von Obdachlosigkeit bedroht sein können. Das ist für die Betroffenen und für die Gesellschaft völlig inakzeptabel.” Allerdings hätten sich Union und SPD darauf im Koalitionsvertrag verständigt. “Daraus kann man Bärbel Bas keinen Vorwurf machen”, so Werneke.

