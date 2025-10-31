Newsletter
IG Metall verlangt Weitsicht und Innovationsgeist von Auto-Managern

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Gewerkschaft IG Metall hat die deutsche Automobilindustrie vor einem weiteren Abbau von Arbeitsplätzen gewarnt.

Ig Metall Verlangt Weitsicht Und Innovationsgeist Von Auto-Managern
Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Der Reflex, einfach nur Arbeitsplätze zu streichen oder zu verlagern ist kurzsichtig”, sagte die Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Christiane Benner, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).

Von hochbezahlten Managern erwarte man mehr strategische Weitsicht und Innovationsgeist. “Sonst müssen sie sich fragen, ob nicht vielleicht sie diejenigen sind, die sich einen anderen Job suchen sollten”, so Benner weiter.

Nach einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY sind im vergangenen Jahr über 50.000 Arbeitsplätze in der Automobilbranche verloren gegangen. Das entspricht fast sieben Prozent der Arbeitsplätze.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel