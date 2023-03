IHK Schwaben vergibt Stipendien an 100 junge Fachkräfte

Die IHK Schwaben unterstützt junge, engagierte Fachkräfte mit einem Weiterbildungsstipendium. Im vergangenen Jahr wurden in Bayerisch-Schwaben 100 Stipendiaten neu in das Förderprogramm aufgenommen. Allein 2022 wurden mehr als 420.000 Euro an die Stipendiaten ausgeschüttet.

„Das ist ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel“, sagt Dr. Christian Fischer, Leiter des Fachbereichs Ausbildung bei der IHK Schwaben. „Mit dem Stipendium unterstützen wir junge Menschen, die sich für eine duale Ausbildung entschieden haben, und tragen so dazu bei, die berufliche Bildung noch attraktiver zu gestalten.“

Aktuell werden schwabenweit 290 jungen Menschen im Rahmen des Weiterbildungsstipendiums gefördert. Sie erhalten über drei Jahre einen finanziellen Zuschuss, den sie für verschiedene Weiterbildungen nutzen können. Gefördert werden Maßnahmen zum Erwerb beruflicher Qualifikationen: von berufsbegleitenden Studiengängen bis hin zu allgemeinen Bildungsmaßnahmen, z. B. zur Persönlichkeitsentwicklung.

Spitzen-Azubis können sich bewerben

Wer sich um ein Stipendium bewerben möchte, muss seine Berufsausbildung mindestens mit der Note 1,9 abgeschlossen haben. Außerdem dürfen die Stipendiaten zum Start des Programms nicht älter als 25 Jahre alt sein. Wer aufgenommen wird, erhält einen Zuschuss von bis zu 8.700 Euro über drei Jahre. Die Fördersumme ist zum 1. Januar 2023 deutlich erhöht worden. Der Anmeldeschluss für das kommende Jahr ist der 15. September 2023.

Mehr als 2,7 Millionen Euro an Meisterbonus

Das Weiterbildungsstipendium für Fachkräfte unter 25 Jahren ist nicht die einzige Möglichkeit, einen finanziellen Zuschuss für eine berufliche Qualifizierung zu erhalten. Unabhängig vom Alter hat jeder erfolgreiche Absolventen einer IHK-Aufstiegs- und Fortbildungsprüfung die Chance auf den Meisterbonus. Das ist ein Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro. Im Bereich der IHK Schwaben wurden im Jahr 2022 fast 2,7 Millionen Euro an 1.310 Absolventen ausbezahlt.

Informationen zu dem Stipendium finden Sie unter ihk.de/schwaben, Nr. 72323.

Mitarbeitergewinnung und Fachkräftesicherung sind auch die zentralen Themen beim Fachkräftetag der IHK Schwaben am Donnerstag, 13. April, von 14 bis 17.30 Uhr in Augsburg. Bei einer Podiumsdiskussion und in verschiedenen Workshops geht es um die Frage, wie Betriebe dem Fachkräftemangel aktiv begegnen können. Eine Anmeldung ist hier möglich: https://events.schwaben.ihk.de/ihkfachkraeftetag2023