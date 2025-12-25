Illegale Böller verursachen schwere Schäden an Bushäuschen in Patersdorf an Heiligabend

Am Heiligabend um 13:45 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Viechtach eine Meldung über ein erheblich beschädigtes Bushäuschen in der Masselsrieder Straße in Patersdorf. Nach ersten Einschätzungen vor Ort hat die Explosion eines illegalen Böllers den Schaden verursacht.

Details zur Tatzeit

Die Tat ereignete sich innerhalb der Zeitspanne vom 22. Dezember 2025, 16:00 Uhr, bis zum 23. Dezember 2025, 10:00 Uhr. Diese Erkenntnisse helfen den Ermittlern, den Zeitraum der Sachbeschädigung einzugrenzen.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Polizeiinspektion Viechtach hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Zeugen, die hilfreiche Informationen über den oder die Täter haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09942/94040 zu melden.