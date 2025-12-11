Illegaler Schwertransport in Balderschwang sorgt für Verkehrschaos und rechtliche Konsequenzen

Am Nachmittag des 11. Dezember 2025 erlebte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Oberstdorf eine Überraschung während ihrer Fahrt durch Balderschwang. Sie staunten nicht schlecht über ein Blockhaus, das auf einem Tieflader mitten in der Ortsdurchfahrt transportiert wurde.

Schwertransport ohne Genehmigung

Ein Unternehmer aus dem Oberallgäu war beauftragt worden, das massive Blockhaus vom Ortsteil Gschwend bis zum Parkplatz der Riedberghornsesselbahn zu befördern. Der Weg erstreckte sich über mehr als drei Kilometer. Doch der Transporteur hatte im Vorfeld keinerlei Genehmigungen eingeholt. Weder das Polizeipräsidium war informiert noch waren notwendige Begleitfahrzeuge oder Polizei zur Absicherung dabei. Aufgrund der enormen Maße des Transports – über 22 Meter Länge, über 6 Meter Höhe und mehr als 7 Meter Breite – kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gefährlicher Transport

Die Situation eskalierte, als der Transport mehrmals in Engstellen steckenblieb. Verkehrszeichen mussten demontiert und sogar ein Baum gefällt werden. Zur Beweissicherung wurden die Experten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Kempten hinzugezogen. Bei einer Verwiegung in der Nähe des Zielorts stellte sich heraus, dass die Sattelzugmaschine an zwei Achsen überladen war. Das Gesamtgewicht betrug knapp über 60 Tonnen, deutlich mehr als erlaubt.

Rechtliche Konsequenzen für den Unternehmer

Die Beamten waren entsetzt über die fehlende Sicherung des Blockhauses, das ungesichert auf einer Unterkonstruktion stand. Auch eine Kennzeichnung des überbreiten Transports fehlte. Der Unternehmer muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld im vierstelligen Bereich und Punkten in Flensburg rechnen. Zudem droht eine Gewinnabschöpfung für den gesamten Transport. Die Polizei hat eine Überprüfung der Zuverlässigkeit des Unternehmens eingeleitet.