Illegales Autorennen in Augsburg-Lechhausen – Pkw fährt Fußgänger an und flüchtet

Am 31.07.2020, gegen 23:25 Uhr, beobachteten mehrere Zeugen einen Pkw Mini sowie einen Pkw Mercedes A-Klasse, welche die Feuerhausstraße mit massiv überhöhter Geschwindigkeit befuhren und sich offensichtlich ein Rennen lieferten.

Ein 24-jähriger Fußgänger wollte in diesem Moment die Feuerhausstraße überqueren wollte, erkannte die Fahrzeuge zu spät und trat auf die Fahrbahn. Dabei erfasste der Mini, welcher vor dem Mercedes fuhr, den Fußgänger. Beide Fahrzeuge flüchteten nach dem Anstoß ohne Anzuhalten von der Unfallstelle. Der 24-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Nachdem Zeugen das Kennzeichen des Mercedes erkannten, trafen Polizeibeamte den 19-jährigen Fahrer wenig später an seiner Wohnung in Augsburg an. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete bei dem Beschuldigten die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Am flüchtigen Mini, der den Fußgänger erfasste, konnten Zeugen Teile des Kennzeichens mit „OF“ oder „OG“ ablesen.

Die Polizei Augsburg Ost führt die weiteren Ermittlungen, u.a. wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gleichzeitig bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise auf den flüchtigen Pkw Mini.