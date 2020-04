Im Zeitraum von Montag, 13.04.2020, 06:00 Uhr bis Dienstag, 14.04.2020, 06:00 Uhr, waren im Bereich Nordschwaben etwa 180 Einsatzkräfte für Überwachungs- maßnahmen im Zusammenhang mit der Verordnung über die vorläufige Ausgangsbeschränkung eingesetzt. Im Berichtszeitraum wurden knapp 3.600 relevante Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert.

Insgesamt mussten am Ostermontag deutlich weniger Verstöße geahndet werden, als noch an den vorangegangenen Tagen. Ein Großteil der Personen, welche sich im Freien zum Spazierengehen oder zum Sport aufhielten, achtete auf einen ausreichenden Abstand zu anderen Menschen. In wenigen Fällen mussten Personen auf die Einhaltung des Mindestabstands hingewiesen werden. Insgesamt war an den örtlichen Naherholungsgebieten ein höheres Personenaufkommen zu verzeichnen, als an den öffentlichen Plätzen in den Innenstädten.

In ganz Nordschwaben mussten Polizeibeamte 47 Personen beanstanden, die sich über die Ausgangsbeschränkung hinwegsetzten (davon: 24 Stadt Augsburg, 9 Lkr. Augsburg, 1 Lkr. Aichach-Friedberg, 10 Lkr. Donau-Ries, 3 Lkr. Dillingen).

Illegales Autorennen in Kriegshaber

Im Rahmen einer Corona-Streifenfahrt konnten am Montag gegen 17:25 Uhr in Kriegshaber zwei Fahrzeuge festgestellt werden, welche sich offensichtlich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen lieferten. Ein schwarzer BMW X5 und eine weiße Mercedes A-Klasse fuhren nebeneinander auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße, Höhe Reesepark, stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Innerorts stellte die Streifenbesatzung bei den beiden Fahrzeugen teilweise eine Geschwindigkeit von über 100 km/h fest. Kurz nachdem der X5 an der Luther-King-Straße nach links mit quietschenden Reifen abbog, konnte dieser für eine Kontrolle angehalten werden. In diesem Moment sprangen zwei junge Männer von der Rücksitzbank aus dem Pkw. Die Streifenbesatzung konnte schließlich alle Personen aus dem Pkw – auch die beiden zuvor ausgestiegenen – vor Ort kontrollieren.

Im Fahrzeug befanden sich neben dem 19-jährigen Fahrer, noch drei weitere junge Männer (18 – 19 Jahre). Alle vier haben keinen gemeinsamen Hausstand. Einen triftigen Grund für das Verlassen der eigenen Wohnung und die gemeinsame Fahrt konnten sie nicht nennen. Den 20-jährigen Fahrer des weißen Mercedes – welcher wenig später ebenfalls angetroffen wurde – wollen die vier jungen Männer nicht gekannt haben.