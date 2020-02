Illertissen mit knappem Sieg gegen Oberligisten Dorfmerkingen – Strobel verlängert beim FVI

Mit 2:1(1:1) gegen den württembergischen Oberligisten SF Dorfmerkingen gewann Regionalligist FV Illertissen am Samstag sein 4. Vorbereitungsspiel. Allerdings taten sich die Küntzel-Schützlinge über weite Strecken sehr schwer, ließen viel zu viele Torchancen zu. Andererseits hatten sie vornehmlich in der zweiten Hälfte selber genügend Möglichkeiten, um das Ergebnis höher zu schrauben.

Insgesamt setzte Trainer Marco Küntzel 20 Spieler ein, lediglich Antonio Pangallo fehlte. Bei den Dorfmerkingern setzte Trainer Helmut Dietterle ebenso den ganzen Kader, auch 20 Akteure, ein. Seine Schützlinge sorgten in der ersten Hälfte immer wieder dafür, dass die Illertisser immer wieder in Schwierigkeiten kamen. So auch in der 22. Minute, als sich Max Zeller gegen Fabian Weiß nur mit einem Foulspiel zu helfen wusste und Michael Schiele den fälliigen Elfmeter zum 0:1 verwandelte. Auffallend bei den Einheimischen waren immer wieder leichte Ballverluste im Mittelfeld, so dass der Gegner sich durchspielen konnte. Dabei vergab Kapitän und Mittelstürmer Daniel Nietzer nach einer guten halben Stunde allein auf Torhüter Lucca Nagel zulaufend mit einem Lupfer übers Tor. Auf der anderen Seite roch es nach einem Foul an Sebastian Enderle(33.) nach Elfmeter, doch Schiedsrichter Steffen Grimmeisen winkte ab. Den Ausgleich zum 1:1 erzielte dann kurz vor der Pause Kai Luibrand, der den Abpraller nach einer Ecke über die Linie schob.

Mit einem Unentschieden in die Pause

Zur Halbzeit wechselte Illertissens Trainer Marco Küntzel bis auf Stanislaw Herzel und Max Zeller komplett durch. Seine Mannschaft musste aber zunächst eine weitetre Großchance für Daniel Nietzer zulassen, ehe sie das Heft selber in die Hand nahm. Möglichkeien, in Führung zu gehen, gab es dann genügend. Yannick Glessing und Tim Bergmiller hatten jedoch bei ihren Distanzschüssen das Visier zu hoch eingestellt. Maurice Strobel hatte bereits den Torhüter ausgespielt(68.), zögerte aber zu lange. Besser machte es eine Minute später Yannick Glessing, der ebenfalls Torhüter Christopher Junker umkurvte und zum 2:1 traf. „Das Ergebnis ist positiv“, kommentierte Trainer Marco Küntzel. „Es gab Chancen hüben wie drüben. Bei uns war einiges eine zähe Geschichte, vor allem die leichten Ballverluste gefielen mir gar nicht.“ Nächsten Samstag(14.00) geht es für die Illertisser weiter, dann wird beim Oberliga Titelaspiranten Stuttgarter Kickers getestet.

Maurice Strobel verlängert beim FV Illertissen

Dieser Tage konnte Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler mit Mittelfeldspieler Maurice Strobel(23) den Vertrag verlängern, er bleibt bis 2022 beim FVI. Er hat inzwischen 70 Regionalligaspiele in Illertissen bestritten und schaffte den Sprung über die Landesligamannschaft, wo er in 2 Jahren 18 Treffer erzielt hatte, in die erste Garnitur. Dort ist er derzeit mit 7 Treffern zweitbester Torschütze hinter Kai Luibrand(9 Tore). „Wir hoffen, dass seine Entwicklung so weitergeht“, freut sich Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler über die Vertragsverlängerung.