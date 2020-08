Illertissen verliert Test gegen den FCA

Auch das zweite Duell des Regionalligisten FV Illertissen mit einem gleichklassigen Gegner endete mit einer Niederlage für den FVI. 1:2(0:2) hieß es am Ende gegen die zweite Mannschaft des Bundesligisten FC Augsburg.

Wie schon eine Woche zuvor in Stuttgart konnten die Illertisser die zweite Halbzeit mit 1:0 ‚gewinnen‘, nachdem sie zur Pause mit 0:2 zurücklagen. Beide Treffer waren schon nach einer knappen Viertelstunde gefallen, wobei die Konrad Schützlinge den ersten durch Josue Mbila(12.) mit einem bösen Schnitzer selbst eingeleitet hatten. Als David Deger zwei Minuten später einen Konter zum 0:2 abschloss, schien es ein ungemütlicher Nachmittag für die Illertaler zu werden.Wie jedes Jahr stand bei der Bundesliga-Reserve des FC Augsburg ein großer Umbruch im Sommer an. Diesmal hatten die Fuggerstädter ein Trio unter Vertrag genommen, dem einiges zugetraut wird. Christian Köppel(25) vom 1. FC Schweinfurt soll eine Führungsrolle in der jungen Mannschaft übernehmen. Zudem kamen mit Henri Koudossou (20) vom SV Pullach und Marco Nickel (21) vom FC Memmingen zwei Perspektivspieler, die ihre Chance unter professionellen Bedingungen ergreifen wollen. Erstaunlicherweise traten die Gäste trotz des kräftigen Umbaus der Mannschaft schon überraschend geschlossen auf. Da zahlt sich die Arbeit unter Profibedingungen durchaus aus. Auch die Illertisser sind bekanntermaßen im Umbruch, konnten zumindest in der zweiten Halbzeit positive Ansätze zeigen. Prompt gelang Maurice Strobel eine Viertelstunde vor Schluss durch einen verwandelten Foulelfmeter der 1:2 Anschluss. „Wir haben die erste Hälfte schlichtweg verschlafen“, kommentierte Trainer Marco Konrad das Geschehen. Nach dem Rückstand und vor allem in der 2. Halbzeit waren wir präsent, hätten auch den Ausgleich schaffen können.“ Der Illertisser Trainer, der auf Markus Smarzoch, Natsuhiko Watanabe, Lukas Rietzler und Janis Görlich verletzungsbedingt verzichten musste, hatte so zur Pausenur 5 frische Spieler einwechseln können.

Am kommenden Freitag gastieren die Illertisser beim Landesligisten VfB Durch(19.00), wo der ehemalige Auer Alexander Methfessel Trainer ist. In der Woche darauf, am Samstag 12. September(16.30) kommt der Bayernligist Schwaben Augsburg nach Illertissen.