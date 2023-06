Im Brückegeländer stecken geblieben – Augsburger Feuerwehr muss an der Wertachbrücke zur Hilfe kommen

Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr zu einer eingeklemmten Person in einem Brückengeländer an der Wertachbrücke Bgm-Ackermann-Straße gerufen.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich eine männliche Person mit dem linken Knie in dem Geländer eingeklemmt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.Durch diese Zwangslage litt der Patient unter starken Schmerzen und konnte sich kaum noch halten.

Durch einen gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde der Patient mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seiner misslichen Zwangslage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Abschließend wurde das Geländer mit technischem Gerät wieder in seine Ausgangsform gebracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.