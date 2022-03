Im Januar und Februar 827 Einreisen mit gefälschten Impfausweisen

Die Bundespolizei hat im Januar und Februar des laufenden Jahres 2022 insgesamt 827 Einreisen mit gefälschten Impfausweisen registriert. Das berichtet die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf eigene Informationen. Kontrolliert wurde demnach an Flughäfen, in der Bahn und in Fernbussen.

Impfausweis mit Moderna-Aufkleber, über dts Nachrichtenagentur

Im Jahr 2021 waren es insgesamt rund 2.700 Fälle, schreibt die „Bild am Sonntag“. Wer ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt, dem droht eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.