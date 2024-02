Im Keller wird es dunkler | Die Augsburger Panther verlieren auch das Heimspiel gegen Wolfsburg

Im Tabellenkeller wird es dunkler: Nachdem die Augsburger Panther am Freitag das Abstiegsduell in Frankfurt verloren hatten, mussten sie sich auch im Heimspiel gegen Wolfsburg geschlagen geben. Die Leistungssteigerung im Schlussabschnitt war zu wenig.

Nach der Niederlage in Frankfurt galt für die Augsburger Panther im Heimspiel gegen Wolfsburg eigentlich verlieren verboten. Eigentlich! Nach enttäuschend schwachen ersten zwanzig Minuten hatte es bereits 0:3 gestanden. Die Treffer von Mueller, Braun und Miele hätten schon beinahe den Endstand markiert. Der AEV konnte sich zwar im Mitteldrittel steigern, der erste Anschlusstreffer fiel aber erst in der 45. Spielminute. Puempel konnte eine Überzahlsituation zum 1:3 nützen. Dabei sollte es dann auch am Ende bleiben. Die Augsburger Panther waren im Schlussabschnitt zwar das überlegene Team, konnten schlussendlich nichts Zählbares mehr zustande bringen. Dem DEL-Schlusslicht bleiben nun noch vier Spiele, spätestens jetzt hat das Zittern und Bibbern wieder begonnen.

