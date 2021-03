Im Landkreis Augsburg wird an Ostern weiter getestet und geimpft

Auch über das Osterwochenende sind im Landkreis Augsburg zahlreiche Personen im Einsatz, um der Corona-Pandemie weiter die Stirn zu bieten: So hat das Testzentrum in Gersthofen-Hirblingen von Karfreitag bis Ostermontag von 9 bis 14 Uhr für Antigen-Schnelltests und PCR-Tests geöffnet, in beiden Impfzentren in Gablingen-Siedlung und in Bobingen wird regulär geimpft und auch im Landratsamt Augsburg arbeiten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Feiertage.

„Insgesamt werden im Gesundheitsamt, in der Kontaktpersonennachverfolgung und der Quarantänetelefonie, in unserer Hotline zur Impfterminregistrierung und in verschiedenen

anderen Bereichen im Haus über 50 Personen am Karfreitag, am Karsamstag sowie am Ostersonntag tätig sein“, erklärt Landrat Martin Sailer.

Am Ostermontag ist die Behörde geschlossen, weshalb an diesem Tag auch keine Meldung an das RKI erfolgt. Die 7-Tage-Inzidenz wird sich dadurch nur unwesentlich ändern. Derzeit geltende Regelungen werden dadurch nicht beeinflusst.