Im Oktober 120.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr
Im Oktober 2025 hat es in Deutschland 120.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr gegeben. Gegenüber dem Vormonat sank die Zahl um 44.000 auf 2,911 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.