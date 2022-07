Die erste Juli-Hälfte stand in Augsburg ganz im Zeichen der Wissenschaft. In der eigentlich klassischen Produktionsstadt Augsburg kann sie vieles bewegen. Die Wissenschaft ist in Augsburg und der Region inzwischen enger Partner der Wirtschaft und wichtiger Impuls für uns als Wirtschaftsstandort.

Mit dem Festakt zum 50. Geburtstag der Hochschule Augsburg und der Langen Nacht der Wissenschaft, bekamen Forschung und Bildung in letzter Zeit eine besonders große Bühne in der Stadt.

Die Wissenschaft entwickelt sich hinter den Kulissen der öffentlichen Wahrnehmung zum treibenden Motor unserer regionalen Unternehmen. Dem Wort Wissenschaft haftet für viele Menschen nach wie vor ein sehr theoretischer Hauch an. Das wird den Entwicklungen in den vergangenen Jahren aber nicht gerecht. Bestes Beispiel ist die Hochschule Augsburg für angewandte Wissenschaften. Beim Festakt mit Ministerpräsident Söder und Wissenschaftsminister Blume sorgte ihre überraschende Aufwertung zur Technischen Hochschule für große Freude. Was wie ein bloßer Titel klingen mag, bedeutet aber sehr viel mehr: Mehr Ressourcen und mehr Sichtbarkeit. Wir brauchen das Innovationspotenzial, die Kreativität und natürlich die fachliche Expertise der Hochschule, um als Gesellschaft wachsen zu können und um den großen Aufgaben unserer Zeit und der Zukunft begegnen zu können: Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die maßgeblich für die stabile und gute Entwicklung unserer Kommune sind.

Auch sind unsere höheren Bildungseinrichtungen Zukunftsschmieden, wenn es um Fachkräfte geht. Viele Studierenden bleiben nach ihrem Abschluss in Augsburg. Und mit ihnen auch ihr Fachwissen. Die Studierenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Wissen ist ein wertvolles Gut, welches über die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und damit unserer Stadt entscheidet.

Doch nicht nur damit sichern die Hochschule und die Universität die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt. Sie sind eben nicht nur Wissensvermittler für künftige Fachkräfte, sie transportieren ihr theoretisches Wissen beispielhaft in den Praxisalltag. Beide Bildungshäuser arbeiten zum Beispiel im sogenannten KI-Produktionsnetzwerk gemeinsam mit regionalen Unternehmen an der Produktion von morgen. Das Ziel ist eine mittels künstlicher Intelligenz gesteuerte industrielle Fertigung, die die Ressourcen optimal einsetzt. Die Forschungsergebnisse kommen der ganzen Region zugute, unsere Unternehmen sitzen hier direkt an der Quelle, wenn neue Lösungen entstehen. Wir können festhalten, Wissenschaft ist wichtig für Wirtschaft und wir sind hier richtig gut aufgestellt.

Herzliche Grüße

Ihre Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.