Immer einen Plan haben – Geopark Ries Wanderwege kompakt

Wanderfreudige können sich jetzt über eine Gesamtbroschüre mit allen vier Geopark Ries Wanderwegen freuen. Und auch in den Geopark Infozentren hat sich etwas getan: Große Flachbildschirme unterstützen nun die digitalen Angebote. Dies kommt besonders Familien und Gruppen zugute.

Für die Geopark Ries Themenwanderwege gibt es jetzt eine Broschüre, in der alle vier Wanderwege zusammengefasst sind. Den Wegdarstellungen vorangestellt sind die wesentlichen Infos über den Meteoriteneinschlag. Landrat Stefan Rößle, Vorsitzender des Geopark Ries e. V. findet: „Wandern ist momentan beliebter denn je – eine ganz besondere Landschaft und Natur genießen, frische Luft atmen und nebenbei noch viel Neues erfahren, das kann man im Geopark Ries ganz hervorragend. Dabei unterstützt die neue Broschüre sehr.“

Die Geopark Ries Wanderwege sind zwischen 14 und 19 Kilometer lang. Sie führen allesamt durch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, gespickt mit eindrucksvollen Aussichtspunkten über den Rieskrater und begleitet von vielen Geopark Infotafeln am Wegesrand, die wertvolles Wissen über die Ries-Entstehung und deren Folgen bis heute vermitteln. Sichtbar werden diese Auswirkungen auf Geologie, Flora und Fauna sowie nicht zuletzt auf die Besiedlungsgeschichte der Menschen an unzähligen Stellen entlang der Wege.

Heike Burkhardt, Geschäftsführerin des Geopark Ries e. V., macht neugierig auf mehr: „Für die, deren Wissensdurst geweckt wurde und die sich in einem der Infozentren in Nördlingen, Oettingen und Treuchtlingen oder in der Infostelle Wemding tiefer mit dem Thema Meteoriteneinschlag beschäftigen möchten, gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten.“ Denn hier wurden, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Touchscreen-Bildschirmen, große Flachbildschirme an den Wänden installiert, die es auch größeren Gruppen oder Familien ermöglichen, gleichzeitig die interaktive „Uhr der Erdgeschichte“ oder den animierten Ries-Einschlag mitverfolgen zu können.

Die Zeichen stehen also gut für ungetrübten Wander- und Freizeitgenuss im Geopark Ries, gepaart mit ganz viel Krater-Wissen!

Die neue Wanderbroschüre sowie alle weiteren Geopark Ries Broschüren können jederzeit kostenlos bestellt oder heruntergeladen werden unter www.geopark-ries.de.