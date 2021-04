Immer mehr erneuerbare Energie – Neue Transformator in Bobingen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 14.04.2021, hat die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) einen neuen 110/20-kV-Transformator auf das Gelände des Umspannwerks Bobingen anliefern lassen. Der neue Transformator ist leistungsstärker als der alte und besonders leise. Hintergrund für den Austausch ist die wachsende Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in dem Gebiet.

Der Transformator wandelt die elektrische Spannung zwischen dem regionalen Hochspannungsnetz (110 kV) und dem lokalen Mittelspannungsnetz (20 kV) um. Das Umspannwerk spielt eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung Bobingens, des Industrieparks Werk Bobingen sowie der umliegenden Gemeinden.

Der rund neun Meter lange, drei Meter breite und vier Meter hohe Transformator wiegt etwa 68 Tonnen und wurde per Schwerlasttransport vom Hersteller Siemens aus Dresden angeliefert. Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, legte der Spezialtransport den größten Teil der Strecke in den Nachstunden zurück, bis er am frühen Morgen am Umspannwerksstandort im Industriepark im Südwesten von Bobingen ankam.

Nach der Anlieferung auf das Umspannwerksgelände wurde der Trafo mit einem Kran vom Transporter gehoben und auf sein Fundament gesetzt. Nun wird er angeschlossen, getestet und noch im April in Betrieb genommen. Die Versorgung der Stromkunden ist währenddessen durch zwei weitere Trafos im Umspannwerk Bobingen gesichert. Der ausgemusterte Transformator wurde abtransportiert und entsorgt.