Immer öfter Corona-Tests notwendig – Testzentrum in der Hammerschmiede bietet schnellen Service

Anzeige | Die Corona-Maßnahmen wurden zuletzt mehrfach verschärft. Viele Veranstaltungen werden in Bayern spätestens ab kommender Woche nur noch nach vorherigem Corona-Test besucht werden können. Auch am Arbeitsplatz müssen Ungeimpfte einen negativen Covid19-Test vorlegen. In Augsburg bietet das Testzentrum in der Hammerschmiede weiterhin kostenlose Antigen-Schnelltests, sowie kostenpflichtige PCR Tests an. Dort werden zudem sogenannte „Schon gehabt Tests“ angeboten. Ein Service für alle, die ihren Titer-Wert bestimmt haben wollen.



Im Riegel-Center (Neuburger Straße) bietet das Testzentrum in der Hammerschmiede weiterhin kostenlose Antigen-Schnelltests für berechtigte Bürger, sowie kostenpflichtige Antigen-Schnelltests an.

Folgende Tests werden dort angeboten:

Der Schnelle Test: Antigen-Schnelltest (15-30 Minuten Laufzeit)

Antigen-Schnelltest (15-30 Minuten Laufzeit) Der Gold Standard Test : RT-PCR Test – Ergebnisse je nach Labor-Auslastung – voraussichtlich binnen 30 Stunden

: RT-PCR Test – Ergebnisse je nach Labor-Auslastung – voraussichtlich binnen 30 Stunden RT-PCR mit laborärztlich validiertem Befund für Reisen und nach der Quarantäne in Deutsch oder Englisch.

Antikörper-Schnelltest zur Titerbestimmung möglich

Zusätzlich zu den bekannten Tests bietet das Testzentrum in der Hammerschmiede den „Schon gehabt Test“ an. Es handelt sich dabei um einen Antikörper-Schnelltest / Fingerbluttest. Der Test dauert 15 Minuten Laufzeit, nach ca. 60 Minuten erhält man das Ergebnis per Email. Der Antikörpertest kann natürlich auch bei Geimpften und nicht erkrankten Personen zur Bestimmung der Antikörper nach einer länger zurückliegenden Impfung durchgeführt werden.

Bei den Schnelltests wird im Testcenter Vorkasse verlangt (Ausnahme: Kostenlose Antigen-Schnelltests für berechtigte Bürger in der Hammerschmiede). Für die RT-PCR erhalten Sie wenige Wochen nach der Durchführung eine Rechnung von der Privatärztlichen Verrechnungsstelle.

Das Testzentrum in der Hammerschmiede ist zu folgenden Zeiten besetzt. Eine Terminreservierung unter testzentrum-hammerschmiede.de wird empfohlen.

Öffnungszeiten des Centers:

Mo – Fr 08:30 – 13:00 Uhr + 16:00 – 18:00 Uhr

Sa 09:00 – 14:00 Uhr

So 09:00 – 11:00 Uhr