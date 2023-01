Die steigenden Zinsen und die hohen Energiekosten führen nicht nur zu einer Veränderung bei dem Konsumverhalten der Menschen, sondern wirken sich auf den Immobilienmarkt aus. Nach zahlreichen Jahren des Booms waren in 2022 sinkende Preise zu beobachten. Ausgewiesene Marktkenner gehen von einer Neuordnung des Marktes aus, die allerdings nicht nur mit Risiken verbunden ist, sondern auch Chancen eröffnet. Analysen haben ergeben, dass unverändert von einem gesunden Markt gesprochen werden kann, bei dem sich die Nachfragefunktion gemäß Lehrbuch entwickelt.

Die deutschlandweiten Immobilienpreise sinken

Eine Auswertung des Immobiliendienstleisters McMakler hat ergeben, dass sich der bundesweite Trend im vierten Quartal des vergangenen Jahres fortgesetzt hat und der Preisdruck auf Wohnimmobilien zunimmt. Während es zwischen Oktober und Dezember in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen noch zu Preissteigerungen kam, sanken deutschlandweit die Immobilienpreise um durchschnittlich 2,8 Prozent. Der erfahrene Immobilienmakler McMakler stellte bei Häusern einen Preisrückgang von 3,8 Prozent fest. Bei Wohnungen war ein leichterer Rückgang von 1,9 Prozent zu verzeichnen. Auf Länderebene wies Niedersachsen mit 3,2 Prozent den höchsten Preisrückgang auf, Hessen mit 1,3 Prozent den niedrigsten.

Wie sich die Entwicklungen auf Kaufinteressenten auswirken

Beim Marktforschungsunternehmen Yougov wurde von McMakler eine Umfrage in Auftrag gegeben, um nähere Informationen über die Auswirkungen auf das Verhalten von Kaufinteressenten zu erhalten. Rund 65 Prozent aller grundsätzlich Kaufinteressierten gaben an, die Immobiliensuche in den letzten Monaten aufgegeben oder zurückgestellt zu haben. Als Gründe wurden die Verunsicherung durch die gesamtwirtschaftliche Lage und die gestiegenen Finanzierungskosten angegeben.



Diejenigen, die weiterhin aktiv suchen, haben fast zur Hälfte ihre Suchkriterien angepasst. Immobilien mit einem modernen Heizungssystem und einer guten Isolierung gewinnen an Bedeutung. Viele Kaufinteressenten suchen nach Objekten mit einer geringeren Fläche und nehmen bei der Lage Abstriche in Kauf.



Die Vorteile eines Eigenheims werden ungeachtet der aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt von den Kaufinteressenten unverändert gesehen und geschätzt. Zum einen gilt das Eigenheim als ideale Altersvorsorge, zum anderen wird in Zeiten von steigenden Mieten eine stärkere Unabhängigkeit immer wichtiger. Nach Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kletterten die Angebotsmieten im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,8 Prozent. Zu den Spitzenreitern gehören Düsseldorf mit 5,9 Prozent, Leipzig mit 7,8 Prozent und Berlin mit 8,3 Prozent.

Das Angebot steigt infolge der sinkenden Nachfrage

Im vierten Quartal 2022 hat das bundesweite Angebot an Wohnimmobilien um 7,5 Prozent zugenommen. Lediglich in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Brandenburg konnte ein Angebotsrückgang beobachtet werden. Bei der von Yougov durchgeführten Umfrage gaben rund 20 Prozent der Immobilienverkäufer an, Objekte aus der Vermarktung genommen zu haben.



Deutschlandweit betrachtet steht einer um drei Prozent gesunkenen Nachfrage ein um 7,5 Prozent gestiegenes Angebot gegenüber. Felix Jahn, Gründer und Geschäftsführer von McMakler, stellt angesichts der Zahlen fest, dass erschwerte Finanzierungen, stark gestiegene Bauzinsen und die anhaltend hohe Inflation ihre Spuren auf dem Immobilienmarkt hinterlassen haben. Allerdings würden die rückgängigen Preise und das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auch zeigen, dass die grundsätzlichen Marktmechanismen funktionieren. „Der Markt ist gesund.“, unterstreicht Felix Jahn. Die Präferenzen der Kaufinteressenten würden sich verändern. Nach Einschätzung des Immobilienexperten dürfte es allerdings noch etwas dauern, bis sich sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite vollständig auf die geänderten Bedingungen eingependelt haben.