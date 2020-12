Immobilienmarkt in Augsburg: Nachfrage & Preise steigen

Den pessimistischen Prognosen und Befürchtungen zum Trotz entwickeln sich die Immobilienpreise in Augsburg weiterhin positiv. Investoren aber auch Privatkäufer erwerben Wohnimmobilien zu immer höheren Preisen – Tendenz steigend. Nur in Berlin sind die Kaufpreise seit 2019 stärker gestiegen. Trotzdem ist das Jahr 2020 am Augsburger Immobilienmarkt nicht unbemerkt vorübergegangen. Ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, wo die größten Unterschiede liegen.

Das Interesse an Augsburger Immobilien im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019

Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie hatten viele Ökonomen Anfang des Jahres drastische wirtschaftliche Folgen und niedrigere Immobilienpreise vorhergesagt. Zu Beginn des ersten Lockdowns wurden bis zu 40 Prozent weniger Wohnungsanzeigen geschaltet. Mittlerweile zeigen die Preise wieder den gewohnten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Auch Gewerbeimmobilien sind weiterhin gefragt.

Ein Blick in Google Trends ergibt: Das Interesse an „Haus kaufen Augsburg“ im Jahr 2020 weist einige Unterschiede zum Vorjahr auf. Das höchste Interesse an diesem Thema besteht im Jahr 2019 sowie im Jahr 2020 im September. Auffällig ist der März 2020, Zeit des ersten Teil-Lockdowns: Während der März 2019 einer der stärksten Monate war, wird im März 2020 das geringste Interesse des ganzen Jahres an dieser Suchanfrage verzeichnet. Schon im April normalisiert sich die Situation, die Zahlen von 2019 und 2020 nähern sich wieder an und unterscheiden sich den Sommer über kaum. Schon 2019 gab es einen Interesseneinbruch zum Oktober, 2020 fällt dieser jedoch gravierender aus. Aufs ganze Jahr 2020 gesehen unterliegt das Interesse an Immobilien den üblichen Schwankungen.

Besteht das Risiko einer Immobilienblase?

Dass die Immobilienpreise weiter steigen und sich Hausbesitzer und Immobilienmakler in Augsburg nicht um die Zukunft sorgen müssen, ist zum einen der wachsenden Nachfrage durch vermehrten Zuzug nach Augsburg und Umgebung zu verdanken. Zum anderen steigern sich auch Investitionskäufe, da Immobilien eine vergleichsweise sichere Anlage sind. Während Aktienwerte in Krisenzeiten starken Schwankungen unterliegen, ist beim Immobilienmarkt das Risiko eines plötzlichen, dramatischen Wertabfalls geringer. Manche Stimmen beschwören hier schon einen baldigen Immobilien-Crash herbei, aktuell spricht die Bundesbank nicht von einer gefährlichen Blasenbildung: destabilisierende, rein spekulative Immobilienkäufe wirken sich momentan nicht bedeutend auf die Preisentwicklung aus. (pm)