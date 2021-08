Impfen & Grillen mit Landrat Martin Sailer in Bobingen

Unter dem Motto „Impfen & Grillen mit Landrat Martin Sailer“ bietet der Landkreis mit Unterstützung verschiedener Partner am Samstag, 7. August 2021, von 16 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz in Bobingen eine besondere Aktion an.

Um den Impfwilligen, die sich in dieser Zeit im Impfzentrum Bobingen, Pestalozzistraße 2, impfen lassen, die 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung angenehmer zu gestalten, erhält jede geimpfte Person gegen Vorlage der Impfdokumentation eine von Landrat Martin Sailer persönlich gegrillte Bratwurstsemmel (oder eine vegetarische Alternative) sowie einen alkoholfreien Cocktail von der landkreiseigenen APE:BAR.