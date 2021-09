Am Samstag, 02. Oktober 2021 bietet das BRK Nordschwaben einen Sonderimpftermin in der Gemeinde Niederschönenfeld, Feldheim, Schulweg 1 an.

Zwischen 9.00 und 12.30 Uhr können sich Interessierte ohne Registrierung, ohne Termin und mit freier Impfstoffwahl impfen lassen.