Impfgegner beschädigen zahlreiche Schilder des Impfzentrums Dasing

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von 29.09.2021 auf 30.09.2021 im Umfeld des Impfzentrums Dasing (Carl-von-Linde- Straße) mehrere Verkehrsschilder.

Die Unbekannten sengten diverse Wegweiser zum Impfzentrum Dasing, u.a. an den nahegelegenen Ausfahrten der B300, vermutlich mit einem Bunsenbrenner an. Weiterhin besprühten die Täter einige Schilder mit Farbe und brachten Aufkleber mit impfkritischen Texten daran an.

Die Polizei Aichach führt Ermittlungen wegen des Tatverdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08251/8989-0 erbeten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.