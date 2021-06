Impfquote steigt auf 50,8 Prozent – Wenige Impfungen am Wochenende

Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland ist am Montag auf 42,28 Millionen angestiegen. Das zeigen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Am Sonntag wurden bundesweit etwas weniger als 78.000 Erstimpfungen durchgeführt.

Aufgezogene Impfspritzen, über dts Nachrichtenagentur

Der Wert bewegt sich auf dem Niveau der beiden vergangenen Sonntage. Im Sieben-Tage-Mittel stagnieren die Erstimpfungen bei rund 303.000 Verabreichungen pro Tag. Die bundesweite Impfquote liegt bei 50,8 Prozent (Samstag: 50,6 Prozent).

31,1 Prozent haben den vollständigen Schutz (Samstag: 30,4 Prozent). Sonntags veröffentlicht das RKI keine Impfdaten.